محامي الرئيس الأمريكي يتهم مكتب المحقق مولر بتلفيق اتهام لترامب

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر يسعى لتلفيق الاتهام للرئيس في التحقيق بشأن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
وقال جولياني في جلسة أسئلة وأجوبة بمؤتمر غلوبز لأسواق المال في تل أبيب "فريق مولر يتألف من 13 عضوا ديمقراطيا شديدي التحزب باستثنائه هو، وهم يحاولون جاهدين تلفيق الاتهام وإثارة المتاعب له (ترامب)، في حين أنه لم يرتكب أي مخالفة".
وفي الواقع يضم مكتب المحقق الخاص مولر 17 عضوا.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن 13 عضوا بمكتب مولر ديمقراطيون مسجلون وأربعة آخرين ليست لهم انتماءات أو أن انتماءاتهم غير معروفة. ومولر نفسه مسجل كجمهوري شأنه شأن رود روزنستاين نائب وزير العدل الذي عينه.
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وفي سياق متصل، قال بول رايان رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء إنه ينبغي ألا يصدر الرئيس عفوا عن نفسه، رافضا تأكيد ترامب بأنه يملك السلطة "المطلقة" للقيام بذلك.
وعندما سئل هل يستطيع ترامب العفو عن نفسه من الناحية القانونية قال رايان للصحفيين في مبنى الكونغرس "لا أعرف الإجابة الفنية على هذا السؤال لكن ينبغي ألا يفعل ذلك. لا أحد فوق القانون".
المصدر: رويترز.