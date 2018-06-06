راج على الانترنت مشهد مصور لما بدا أنه محاولة لتقليد إحدى دور الأزياء العالمية (دوتشي & غابانا) التي استعملت طائرة دون طيار في عرض حقائب يدوية، إذ لجأ منظمون في السعودية إلى تنظيم عرض للأزياء يخص الملابس النسائية دون حضور عارضات ولجؤا بدلا من ذلك إلى طائرة دون طيار.
شاهد: السعودية تقيم عرض أزياء من دون عارضات
شاهد: السعودية تقيم عرض أزياء من دون عارضات
ويبدو أن الطريقة الجديدة للعرض التي كانت المرأة محورها وغائبة عنها لم تكن كلفتها مرتفعة، بعد أن عوضت الآلة العارضة، ولكنها طريقة أثارت تهكم معلقين وسخريتهم من العرض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يصفون مشهد فستان معلق بالدرون ينتقل في أرجاء قاعة العرض تارة بجمال مفقود وتارة أخرى بالرعب، بما يوحي بأن من يحمل الفستان امرأة شبح، وأن المشهد جزء من فيلم للرعب.