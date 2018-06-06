أثناء خروجه في رحلته اليومية للقيام بعمله مستقلا سيارته في مقاطعة يوننان الصينية، حل على الرجل الصيني الأربعيني ضيف غير مرغوب فيه يختبئ في صندوق حفظ الأوراق الموجود أمام مقعد مرافق السائق الأمامي. ثعبان كوبرا بطول تسعة أقدام التف حول نفسه ومكث في السيارة. اتصل صاحب السيارة على الفور بشرطة الحيوانات. وبالفعل استطاع الشرطي اخراج ثعبان الكوبرا الضخم من مقصورة السيارة الأمامية.
شاهد: شرطي صيني يخرج أفعى كوبرا من داخل سيارة
شاهد: شرطي صيني يخرج أفعى كوبرا من داخل سيارة
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واستخدم الشرطي أداة مخصصة لإغلاق فم الثعبان بإحكام كي لا يتمكن من اخراج سمه. تم تسليم الكوبرا التي تزن حوالي 10 أرطال إلى قسم المحافظة على الحياة البرية في مقاطعة يونغرن.