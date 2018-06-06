شاهد: ألعاب الفيديو تتحول إلى حقيقة في الصين..
ألعاب الفيديو بأجواء واقعية في مدينة نانجينغ الصينية، فكرة قد لا يصدقها البعض، لكنها حصلت اليوم في مسابقة " JD Drone GP Race" حيث تسابق 12 طيارا من الصين وهونغ كونغ وكوريا واليابان، حلقوا بطائراتهم مستخدمين النظارات الرقمية، ليتفاعلوا مع أجواء تحليقهم الخطير.
بشكل لا يصدق، وبسرعة تحبس الأنفس، تستطيع طائرات الدرون هذه الطيران بتسارع من 0 – 100 كيلومترا في الساعة خلال أقل من ثانيتين، كما يمكنها الطيران بسرعة 200 كيلومترا بالساعة، والمخيف بالموضوع أن هذه الطائرات الافتراضية تطير في منطقة مليئة بالمخاطر والمصاعب.
وما قد تستغربونه أن حوالي الخمسة ملايين مشجع تابعوا أحداث الفعالية من خلال البث المباشر عبر الانترنت.