ما حقيقة منع لطيفة التونسية من أداء مناسك العمرة؟

وأخيراً، اتضح أمر الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي فيما يتعلق بالضجة التي حصلت حول مزاعم "منعها" من دخول السعودية حيث أوضحت لطيفة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن المملكة العربية السعودية لم تمنعها من أداء مناسك العمرة لأنها لم تطلب أصلاً من أي سفارة من سفاراتها ذلك على الاطلاق.

وأضافت أنها لم تتقدم بهذا الطلب خشية تكرار ما حدث لها قبل 7 سنوات حين رفضت السلطات السعودية تركها أداء مناسك العمرة على هامش إحيائها لحفل زفاف في المملكة.

وكان دخول لطيفة إلى السعودية بتأشيرة زيارة شخصية تحصلت عليها من السفارة السعودية ببيروت.

اما فيما يتعلق بالموقف السعودي فقد أوضحت السفارة السعودية في تونس من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أن لطيفة لم يسبق لها وأن تقدمت بطلب تأشيرة للحج أو العمرة.

وحصل هذا الجدل بعد أن بث مقابلة تلفزيونية على قناة "MBC" ببرنامج "مجموعة انسان" الذي يقدمه الإعلامي السعودية علي العلياني، أوضحت فيه إنها "ظُلمت في العام 2011 حيث كانت قد حصلت على تأشيرة لزيارة المملكة من السفارة السعودية في بيروت، لإحياء حفل زفاف، لكن بعد أن وصلت الى السعودية طُلب منها في المطار المغادرة،" حيث قيل إن دخولها الى البلاد غير مسموح به دون إيضاح الأسباب، وفقاً لها.

وأكدت لطيفة في هذه المقابلة أنها تجهل سبب ما حدث وأنها كانت تخشى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة منذ ذلك الحين، وتشعر كأنها "محرومة" من أداء العمرة أو زيارة المدينة.

وعلّقت المغنية الإماراتية أحلام عن مشاعرها عبر تويتر قائلة : "انشاء الله المسؤولين في السعودية ينظرون لها بعين الرحمة عورت قلبي لما تقول تبي تروح العمرة وانشاء الله تروح قريبا وأنا متأكدة من ذلك لا يظلم أحد في بلاد الحرمين".