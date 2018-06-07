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غواتيمالا

شاهد: دمار شامل في غواتيمالا إثر ثوران بركان فويغو

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شاهد: دمار شامل في غواتيمالا إثر ثوران بركان فويغو

شاهد: دمار شامل في غواتيمالا إثر ثوران بركان فويغو
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شاهد ما حل بمدينة الروديو بغواتيمالا بعد ثوران بركان فويغو. وصل عدد ضحايا انتشار الحمم البركانية في المدينة إلى 99 إلى الآن في حصيلة قابلة للارتفاع. ونزح نحو 6000 شخص وتم وضعهم في مراكز للإيواء إلى حين انتهاء الكارثة الطبيعية.

وتضرر من البركان الثائر أكثر من مليون شخص. كما وردت أنباء أن أغلب الضحايا من الأطفال الذين علقوا في منازلهم.