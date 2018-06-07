مسلسلان يثيران السودانيين.. وفنان كويتي يقرر اعتزال التقليد بسبب الأزمة

عملان فنيان يثيران السودانيين للمرة الثانية خلال شهر رمضان، فبالرغم من أن المواسم الرمضانية لا تخلو من الأزمات بسبب المسلسلات وأزمات الوسط الفني والتي تبدأ مع تصوير الأعمال الرمضانية تتمحور حول ترتيب الأسماء على "تيتر المسلسل"، انتقاص من دور أحد الشخصيات على حساب شخصية أخرى، أو استبعاد أحد النجوم واستبداله بآخر، إلا أن أزمات المسلسلات هذا العام اتخذت طابعا آخر، اتخذت طابعا دبلوماسيا.

البداية كانت مصرية – سودانية، ساحتها مسلسل "أبو عمر المصري"، تدور شخصيته حول أحمد عز بدور "فخر"، والذي ينتمي بسبب ظروفه إلى جماعة إسلامية متطرفة مقرها السودان، حيث يتم تدريب أفرادها والتخطيط لمعاركها؛ السودان لم يتقبل السيناريو، وردة الفعل كانت دبلوماسية، فوزارة الخارجية استدعت السفير المصري في 19 مايو / أيار الماضي، بعد عرض بضع حلقات من المسلسل، حيث قدمت احتجاجا رسميا على تفاصيله، كونه يصور السودان كبلد يأوي إرهابيين.

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المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، كان قد أكد في بيان أن المسلسل يوهم المتابعين بأن السودان مسرحا لأحداثه، خاصة مع استخدام لوحات سيارات سودانية، والتي تعتبر رمزا سياديا لا يجوز التعامل معه، إلا بعد موافقة السلطات السودانية.