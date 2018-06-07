الحكم على 28 من الإخوان المسلمين بالحبس ما بين 5 إلى 15 سنة

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت يوم الخميس 28 متهما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة في قضية عنف بمحافظة الجيزة يوم فض اعتصامين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت 18 من المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم بينما عاقبت العشرة الباقين بالسجن خمس سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم.