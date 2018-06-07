تمساح يقتل قسا خلال تعميد جماعي في بحيرة إثيوبية

فيما كان عشرات الأشخاص يشاركون في عملية "تعميد" جماعي في إحدى البحيرات الإثيوبية، قفز تمساح من الماء وقتل القس المشرف على تعميد حوالي ثمانين شخصا، بحسب صحيفة "يو أس أي توداي"، نقلا عن بي بي سي.
وقد مات القس دوتشو إيشيتي بعد أن عضه التمساح على مستوى الفخذ والظهر واليدين. وكان القس بمجرد أن قام بتعميد أحد الأشخاص وانتقل إلى الثاني، حتى وثب عليه التمساح من الماء واختطفه بسرعة بحسب شهود عيان. وقد هب صيادون وعدد من الأهالي لإنقاذ القس، ومحاولة منع التمساح من جره وسط البحيرة، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينقذوه.