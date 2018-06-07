أعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني وقف إطلاق النار مع متمردي حركة طالبان يوم الخميس وحتى يوم 20 يونيو حزيران، لكنه قال إن محاربة الجماعات المسلحة الأخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية ستستمر.
أفغانستان.. هدنة مع طالبان والحرب مستمرة على الجماعات الأخرى
أفغانستان.. هدنة مع طالبان والحرب مستمرة على الجماعات الأخرى
وتريد الحركة إعادة الحكم الإسلامي بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001 على يد قوات قادتْها الولايات المتحدة.
وقال الرئيس في تغريدة بعدما بث التلفزيون خطابا له "وقف إطلاق النار هذا فرصة لطالبان حتى تتأمل في أن حملتها العنيفة لا تكتسب تعاطفا بل تتسبب في زيادة النفور منها".
وأضاف "بإعلان وقف إطلاق النار لخصنا قوة الحكومة الأفغانية ورغبة الشعب في حل سلمي للصراع الأفغاني".
وعرض عبد الغني في فبراير شباط الاعتراف بطالبان كجماعة سياسية شرعية في إطار عملية سياسية قال إنها ربما تؤدي لمحادثات تنهي الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 16 عاما.
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واقترح عبد الغني وقف إطلاق النار وإطلاق سراح سجناء ضمن خيارات أخرى مثل إجراء انتخابات جديدة بمشاركة طالبان ومراجعة للدستور في إطار اتفاق مع الحركة على إنهاء الصراع الذي أسقط خلال العام الماضي فقط أكثر من عشرة آلاف مدني أفغاني بين قتيل وجريح.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس آب عن تبني نهج عسكري أكثر صرامة تجاه أفغانستان يشمل توجيه مزيد من الضربات الجوية بهدف دفع طالبان إلى الجلوس إلى مائدة التفاوض برعاية مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي.
وتقول قوات الأمن الأفغانية إن تأثير هذا النهج كبير لكن طالبان تنتشر في أنحاء واسعة من البلاد وإنه مع تراجع عدد القوات الأجنبية من 140 ألفا في عام 2014 إلى نحو 15600 حاليا تتضاءل الآمال في تحقيق نصر عسكري كامل.
رويترز