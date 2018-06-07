دول البلقان تسعى لمنع تكرار أزمة اللاجئين فيها

تعهدت دول على امتداد مسار جديد للمهاجرين في منطقة البلقان يوم الخميس بالعمل معا من أجل الحيلولة دون تكرار أزمة تدفق اللاجئين عام 2015 التي أتت بأكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

واجتمع مسؤولون من الأمن والشرطة من دول المنطقة في البوسنة لبحث ردهم على تنامي أعداد الواصلين على مسار جديد لتهريب المهاجرين من اليونان عبر ألبانيا والجبل الأسود والبوسنة إلى كرواتيا وغرب أوروبا.

ودخل أكثر من 5500 لاجئ ومهاجر من آسيا وشمال أفريقيا إلى البوسنة هذا العام باستخدام هذا المسار. ونجت البوسنة من موجة الهجرة السابقة عام 2015 لكنها الآن تواجه صعوبات في استضافة آلاف الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى دول أغني من أعضاء الاتحاد الأوروبي.