قتل ثمانية عشر شخصا واصيب أكثر من تسعين آخرين في انفجار هز إحدى ضواحي مدينة الصدر في بغداد الليلة الماضية، بحسب مصدر أمني عراقي.
18 عشر قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار هز مدينة الصدر بالعراق
18 عشر قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار هز مدينة الصدر بالعراق
المتحدث باسم وزارة الداخلية قال في بيان مقتضب ان الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مخباة، وأضاف أن قوات الامن فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الأنفجار.
وتعد مدينة الصدر معقل زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر الذي حققت كتلته الفوز في انتخابات الثاني عشر من أيار/مايو، غير أن البرلمان العراقي أمر الأربعاء بإعادة عد الأصوات على مستوى الوطن بكامله.