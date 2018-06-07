أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس عن تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
السيسي يكلف مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة
السيسي يكلف مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة
ويأتي القرار بعد يومين من تقديم الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل لاستقالتها وهي خطوة روتينية بعد فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في مارس-آذار.
وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير-شباط من العام 2014 وحتى تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وكان إسماعيل قد عانى من اضطرابات صحية فسافر لإجراء عملية جراحية بألمانيا في نوفمبر-تشرين الثاني من العام 2017 قبل أن يعود ويستكمل مهام عمله في يناير-كانون الثاني من العام الجاري.
وبعد رفع أسعار بعض السلع الأساسية كتعريفة ركوب مترو الأنفاق وأسعار المياه، يترقب المصريون بقلق الأخبار الواردة عن احتمال رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في العام 2014.
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وقال الرئيس المصري في كلمة تلفزيونية هذا الأسبوع إن مصر ستشهد بعد عطلة عيد الفطر في نهاية الأسبوع القادم "حجما كبيرا من الإنجازات التي سيتم افتتاحها وسوف تكونون حاضرين وسيكون نشاطنا أكبر". ولم يذكر تفاصيل.
وأضاف: "عندي أمل كبير خلال السنتين الجايين، تروا مصر في منطقة أخرى بفضل الله".
ومنذ الانتخابات التي شهدت فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية جرى احتجاز عشرات المعارضين للسيسي وأغلبهم من العلمانيين والاشتراكيين ويجري التحقيق معهم بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعات محظورة أو إرهابية.