هيستيريا وتبادل للاتهامات في إسرائيل بعد اعتذار الأرجنتين عن مباراة القدس

"أنا من السويد و سأبحر عبر هذه السفينة،سفينة الحرية،أتمنى اننا سننجح في كسر الحصارولو تسنى لنا ذلك فإننا سنهب السفن إلى سكان غزة. إننا نأمل حقا في بلوغ غزة لكن من الصعوبة بمكان الجزم بمدى وصولنا إلى مبتغانا من عدمه. انا من قسم الإعلام الخاص بالحملة وهذه هي المرة الأولى التي أبحر فيها عبر هذا القارب بالشراعي."

ديفينا ليفريني مسؤولة الإعلام لسفن الحرية و بحارة