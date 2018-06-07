دعت منظمة السلام الأخضر لإنشاء محمية ضخمة في القارة القطبية الجنوبية- أنتاركتيكا لحماية الحياة الطبيعية في المنطقة من مشكلة التلوث المتعاظمة.
التلوث يهدد البيئة في القطب الجنوبي
التلوث يهدد البيئة في القطب الجنوبي
ففي رحلة استكشافية حديثة تم أخذ عينات من الماء والثلج وبعد تحليلها تبين احتوائها على ما يعرف بـ" مايكروبلاستيك"، وهي أجزاء صغيرة تنتج عن تحلل المنتجات البلاستيكية كأكياس التسوق وإطارات السيارات. هذه المخلفات وجدت في سبع عشرة عينة من الماء في حين وجدت مخلفات كيميائية أخرى تستخدم بالتصنيع في تسع عينات من الثلوج.
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وقالت المنظمة أنه لم يكن هناك سوى القليل من المعلومات حول "الميكروبلاستيك" في أنتاركتيكا ولكن نتائج تحليل هذه العينات الآن يثبت تلوثاً مضطرداً في القارة، إضافة إلى تبعات التغير المناخي والصيد الجائر.
وطالبت المنظمة بتحرك عاجل لتقليل تدفق البلاستيك والمواد الكيميائية إلى البحار للحفاظ على بيئة الحياة البحرية للأجيال القادمة.