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ألمانيا

الشرطة الألمانية تلاحق مهاجرا عراقيا يشتبه بأنه اغتصب وقتل فتاة قبل هروبه للعراق

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الشرطة الألمانية تلاحق مهاجرا عراقيا يشتبه بأنه اغتصب وقتل فتاة قبل هروبه للعراق

فيسبادن - ألمانيا
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Wolfgang Pehleman - Wikimedia
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ذكر مسؤولون في ألمانيا يوم الخميس أن رجلا عراقيا يُشتبه بأنه اغتصب فتاة عمرها 14 عاما وقتلها بالاشتراك مع مهاجر آخر قد فر من البلاد على الأرجح وعاد إلى العراق.

وأفادت الشرطة بأنه جرى الإبلاغ عن اختفاء الفتاة التي تنحدر من مدينة ماينتس، قرب فرانكفورت، يوم 22 مايو / أيار، وبأنه تم العثور على جثتها يوم الأربعاء في منطقة غابات قرب خط للسكك الحديدية. حيث أبلغ مهاجر عمره 13 عاما شرطة فيسبادن يوم الأحد بموقع الجثة وهوية أحد المشتبه بهم.

وقال المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن الفتاة، التي اكتفى بتعريفها باسم سوزانا، ووالدتها تنتميان للجالية اليهودية في ماينتس، لكنه حذر من استباق النتائج بشأن الدافع وراء الجريمة. وأضاف في بيان "كثير من تفاصيل القضية لا تزال غير واضحة. نتوقع تحقيقا سريعا وشاملا من سلطات الادعاء وعواقب وخيمة للجاني أو الجناة".

وذكرت الشرطة أنها تبحث عن علي بشار وعمره 20 عاما، والذي تعتقد أنه فر إلى أربيل في العراق مع أسرته قبل أيام قليلة. وبعد ساعات من العثور على جثة الفتاة، جرى احتجاز مشتبه به ثان، وهو مواطن تركي عمره 35 عاما لم تحدد السلطات اسمه. وقال متحدث باسم شرطة فيسبادن إنه لا دليل في الوقت الحالي على أن إنتماء الفتاة الديني لعب دورا في الجريمة.

وأبلغ أوليفر كون، مسؤول الادعاء العام في فيسبادن، الصحفيين بأن المشتبه بهما "عاشا في مراكز للاجئين في فيسبادن"، وهي مدينة واقعة على نهر الراين في الجهة المقابلة من ماينتس. وقال كون إن المحققين يعتقدون أن الفتاة كانت ضحية عملية "اغتصاب جماعي وقتل".

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المصدر: رويترز.

الوكالات • رويترز