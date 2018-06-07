شاهد: حمم بركان كيلاويا تخرج من الأخدود "ثمانية"
أظهرت مقاطع فيديو مصورة من السماء وصور المسح الجيولوجي الأمريكي مشاهد مذهلة لتدفق الحمم البركانية من بركان كيلاويا منبثقة من ما يعرف باسم "الأخدود ثمانية"، لتشكل نهراً يمتد على مسافة 50 كيلومترًا تقريبًا حتى يصل إلى خليج كابوهو.
وتظهر الصور التي تم التقاطها في الساعة السادسة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء نهرًا من الصخور المنصهرة بعرض يصل إلى 4 أمتار ونصف المتر واتجهت إلى أسفل الطريق السريع إلى الخليج، وهي منطقة لطالما قصدها السياح لقضاء العطلات وتشتهر بشواطئها الرملية ورياضة الغطس.
واجتاح نهر الحمم المتموج منطقتين سكنيتين وقضى بالكامل على 280 منزلاً بحسب تصريحات وحدات الدفاع المدني، وسوى منتجعي "كابوهو بيتش لتس" و "فيكيشن لاند" بالأرض، ومدمراً ماوصل عدده لـ 350 منزل خلال الشهر الماضي.