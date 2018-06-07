في إطار تجاربها لتشغيل مراكز بيانات موفرة وصديقة للبيئة، قامت شركة مايكروسوفت لتصنيع تقنيات الحاسبات بإلقاء مركز محمول للبيانات في قاع المحيط الأطلسي قرب اسكتلندا.
مايكروسوفت تشغل مركز كامل للبيانات في قاع المحيط الأطلسي
مايكروسوفت تشغل مركز كامل للبيانات في قاع المحيط الأطلسي
ويحتوي المركز، الذي يأخذ شكل الأنبوب العملاق ويبلغ طوله 40 قدماً، على 12 رفّاً تحمل 864 من خوادم بيانات الحاسبات، وتم تثبيته بقاعدة خرسانية مجوفة ليبدأ عمله تحت الماء.
وتأتي التجربة ضمن برنامج "مشروع ناتيك" الذي تسعى مايكروسوفت للتحقق من فعالية عمل تلك المراكز تحت الماء.
وعادة ما تستخدم شركات مثل مايكروسوفت وفيسبوك مراكز بيانات عملاقة تحتاج لمساحات شاسعة وأجهزة لتبريد خوادمها مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً بالإضافة لمساهمتها في التلوث البيئي.
وقال بين كاتلر، رئيس مشروع ناتيك: "نعلم الآن أننا إذا وضعنا شيء هنا (قاع المحيط) سيبقى، وبالتالي يمكننا التواجد في أي مكان نريد تشغيل مراكزنا منه".
وتضمنت المرحلة الأولى من مشروع ناتيك تشغيل مركز أصغر للبيانات من قلب المحيط الهادي بالقرب من شواطئ كاليفورنيا، حيث عمل بنجاح لمدة 105 يوماً عام 2015.