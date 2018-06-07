أوكرانيا : قانون جدديد لمكافحة الفساد وعزل وزير المالية

أقر برلمان أوكرانيا قانوناً يوم الخميس بتشكيل محكمة خاصة لقضايا الفساد وهي خطوة رئيسية للحكومة من أجل الحصول على المزيد من المساعدات الغربية المطلوبة للحد من ارتفاع عبء الدين السيادي.
لكن بعد ساعة واحدة صوت النواب بالموافقة على عزل وزير المالية أولكسندر دانيليوك، الذي أشاد به المستثمرون لمضيه قدما في الإصلاحات، بعد أن اختلف علنا مع رئيس الوزراء مما ألقى بظلاله على مفاوضات تجريها كييف بشأن المساعدات.
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ويهدف القانون الجديد لحماية قرارات القضاء من الضغوط السياسية أو الرشوة في أوكرانيا حيث ما زال الفساد المتجذر يعطل عمل المستثمرين الأجانب، وسيساعد خبراء دوليون موثوق فيهم في فحص القضاة الذين سيقع عليهم الاختيار.
ووصف الرئيس بيترو بوروشينكو التصويت بأنه اختبار لقدرة البلاد على معالجة الفساد وقال إنه يمثل انتصاراً لأوكرانيا في حين قال رئيس الوزراء فولوديمير جرويسمان إنه سيدعم النمو الاقتصادي.
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