عريقات : محمود عباس وقع سبعة مواثيق دولية منها بروتوكل إلغاء عقوبة الإعدام

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحات صحفية يوم الخميس إن الرئيس محمود عباس وقع عدداً من المواثيق والمعاهدات الدولية تتضمن طلب الانضمام إلى البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف عريقات للصحفيين عقب لقائه في مكتبه في رام الله مع وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني : "وقع سيادة الرئيس على سبعة مواثيق ومعاهدات دولية أهمها العهد الثاني للميثاق السياسي والمدني المتعلق بمنع الإعدام... باقي المنظمات تتعلق بأمور بيئية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".