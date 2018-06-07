تعرف على مراكز الدول العربية في ترتيب مؤشر السلام العالمي

نشر معهد الاقتصادات والسلام تقريره السنوي الذي يعنى بترتيب الدول من حيث السلام، تقريره السنوي "المؤشر العالمي للسلام 2018"، مقدما تحليلا للأوضاع في 163 دولة حول العالم.
ويستطلع المعهد أحوال ما يقارب 99.7% من سكان العالم، بالاعتماد على 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويقيس حالة السلام معتمدا على 3 نقاط، هو مستوى السلامة والأمن المجتمعيين، أحوال الصراع الداخلي والدولي، ومقدار العسكرة.
وبحسب التقرير فإن الدول العربية جاءت بالترتيب التالي: الكويت والإمارات وقطر والمغرب وعمان وتونس فالأردن، ثم الجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين ومصر ولبنان والسودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا.
وبقراءة سريعة للجدول، فإن الكويت والتي احتلت المركز الثاني والأربعين، ارتفعت 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، الإمارات أيضا وبالرغم من مشاركتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن احتلت المركز 45 عالميا، بعد أن كانت في المركز الـ 67 العام الماضي، أما قطر فكانت الانتكاسة الكبرى من نصيبها، فقد تراجعت 26 مركزا، لتصبح بالمركز الـ 56، على خلفية موقف بعض دول الخليج "السعودية والإمارات والبحرين" و مصر منها.
سلطنة عمُان، وبالرغم من أنها آمنة، إلا أن قربها من أماكن التوتر والحروب جعلها تتراجع إلى المركز 73 أي أكثر بـ 11 مركزا من العام الماضي.
المغرب أيضا تحسن رغم أن مؤشرات الحرب ارتفعت بعد توغلات جبهة البوليساريو في مناطق عازلة، فقد احتلت المغرب هذا العام المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الـ 71 عالميا، بعد أن كانت في المركز 75 العام الماضي.
ويبدو أن الأزمات التي مرت فيها تونس في الأشهر الأخيرة والتغييرات الحكومية جعلها تتراجع سبعة مراكز لتصبح في المركز 78.
تحسنت مرتبة الأردن في المؤشر العالمي للسلام لهذا العام، حيث حلت في المركز 98، وفي المركز السابع بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا بالرغم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها البلد، وقربه من مناطق حروب ونزاعات خاصة سوريا.
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وبالمرور على بقية الدول العربية، فإن الجزائر تراجعت 3 مراكز لتصبح في المركز 109، بينما السعودية جاءت في المركز 129، فلسطين احتلت المركز 141 متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي، اما مصر فجاءت مباشرة بعد فلسطين لتتراجع مركزين عن العام الماضي.
الملفت بالموضوع أن من أصل عشرة دول تتذيل القائمة، توجد 5 دول عربية، هي بالترتيب ليبيا، اليمن، الصومال، فالعراق فسوريا.
ويعد تقرير مؤشر السلام العالمي المقياس الرائد لوضع السلام في العالم، ويغطي التقرير 99,7 بالمائة من سكان العالم، حيث يشمل 23 مؤشراً كمياً وكيفياً من مصادر دقيقة ومعروفة، ومن ثم يتم تجميع هذه المؤشرات في ثلاثة نطاقات رئيسية وهي: "الصراع المستمر"، و"الأمن والأمان"، و"المجال العسكري".
وبحسب نتائج المؤشر فإن مستويات السلام والأمن العالمي بنسبة 0,27 %، مقارنة بالعام الماضي، وبالنظر إلى مراكز الدول العربية المتأخرة، فإن المنطقة العربية هي الأقل سلاما خلال هذا العام.
أما المناطق الأكثر أمنا في العالم، فهي أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية، آيسلاند مثلا تحتل المركز الأول منذ العام 2008، ونيوزلندا والنمسا والبرتغال والدانمارك أيضا في المراكز الأولى منذ بدء نشر هذا التقرير.