ماذا يقترح السنغافوريون لمائدة ترامب وكيم؟

ينشغل السينغافوريون الآن بمتابعة التحضيرات لقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والكوري كيم جونغ أون والتي ستعقد في بلادهم يوم الثاني عشر من حزيران/ يونيو الجاري.
فمن الطلاب حتى المتقاعدين تتوالى الاقتراحات لما من الممكن أن يكون على مائدة الرئيسين، وأي من أكلات البلاد يجب ألا يفوتها الزعيمان.
مجلس السياحة السنغافوري يقرح طبق الأرز بالدجاج التقليدي لكل زوار البلاد، ويقول وانغ يي شينغ وهو طالب جامعي أن على الزعيمين تذوقه لأن هذا الطبق يمثل الهوية السنغافورية.
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أما بخصوص الفاكهة فأشهرها في سنغافورة هي فاكهة دوريان بحسب المجلس السنغافوري للسياحة التي تتوفر بشكل موسمي وتتميز برائحة لاذعة وتعتبر من الأطعمة المفضلة في البلاد، ويستمع بها الموظفون أثناء استراحات عملهم، ورغم كونها الثمرة الأشهر إلا أن طعمها المنفر كما وصفه بون لي وهو متقاعد قد يثني الرئيس ترامب عن تذوقها.
يذكر أن سنغافورة التي يبلخ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة تشتهر بمطبخها وانتشار مطاعم رخيصة في مراكز الباعة المتجولين في كل أنجاء البلاد.