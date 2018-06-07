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كندا

مظاهرة طريفة.. 7 زعماء برؤوس كبيرة.. شاهد

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مظاهرة طريفة.. 7 زعماء برؤوس كبيرة.. شاهد

رؤوس كبيرة لرؤساء السبعة الكبار
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رويترز
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مظاهرة طريفة نظمتها منظمة أوكسفام، في 7 يونيو / حزيران في كيبيك الفرنسية، ظهر فيها أشخاص يرتدون مجسمات كبيرة لرؤوس قادة مجموعة السبع، مطالبينهم بإيجاد حلول لمشاكل المرأة من عدم المساواة وعدم تمكينها اقتصاديا.

وارتدى المتظاهرون قناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والكندي جوستين تروداو، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية إنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، والفرنسي إيمانيول ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

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