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بوتين : موسكو لن تنسحب من سوريا حالياً

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بوتين : موسكو لن تنسحب من سوريا حالياً

بوتين : موسكو لن تنسحب من سوريا حالياً
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن بلاده لا تخطط حالياً للانسحاب من سوريا، وأضاف أن الجيش سيبقى هناك ما دام ذلك في مصلحة روسيا.

وقال أثناء حواره التلفزيوني السنوي: "لا نخطط حاليا لسحب هذه القوات العسكرية".

وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعي تنفيذ عمليات عسكرية كبرى للجيش الروسي في سوريا، وأن روسيا بإمكانها المغادرة سريعا إذا لزم الأمر .

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