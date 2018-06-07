بوتين : موسكو لن تنسحب من سوريا حالياً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن بلاده لا تخطط حالياً للانسحاب من سوريا، وأضاف أن الجيش سيبقى هناك ما دام ذلك في مصلحة روسيا.
وقال أثناء حواره التلفزيوني السنوي: "لا نخطط حاليا لسحب هذه القوات العسكرية".
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"تحالف أسطول الحرية هو واحد من مكونات التحالف هو الذي يدفع للبائع و يسدّد الفاتورة لكن الحملة السويدية لكسر الحصار عن غزة هي واحدة من المنظمات المؤسسة في تحالف أسطول الحرية وهي من أقوى الحملات التضامنية مع غزة ولديها إمكانات بشرية ومادية كبيرة وهي من بين كبرى المجموعات نسبيا. كم" زاهر بيراوري رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، العضو المؤسس لأسطول الحرية
" إيران دخلت في معركة شرسة من أجل السيطرة الإقليمية منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية، وقد لعبت أنشطتها دوراً مؤثراً في المسار المختلط والمتغير للعديد من الصراعات، في أعقاب تدخل الولايات المتحدة في كل من أفغانستان والعراق، وبعد الاتفاق النووي لعام 2015، تم إدخال" رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أنا من السويد و سأبحر عبر هذه السفينة،سفينة الحرية،أتمنى اننا سننجح في كسر الحصارولو تسنى لنا ذلك فإننا سنهب السفن إلى سكان غزة. إننا نأمل حقا في بلوغ غزة لكن من الصعوبة بمكان الجزم بمدى وصولنا إلى مبتغانا من عدمه. انا من قسم الإعلام الخاص بالحملة وهذه هي المرة الأولى التي أبحر فيها عبر هذا القارب بالشراعي." ديفينا ليفريني مسؤولة الإعلام لسفن الحرية و بحارة
"لا أحد يريد العودة إلى رعب أهوال الحرب. لكن بالإضافة إلى ذلك فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تقول فيه إنه خلال تعاقب الحكومات الثلاث المقبلة لا يستطيع أي رئيس أو برلمان إصدار مراسيم أو تمرير قوانين تتنافى مع الالتزام باتفاقية السلام" خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا
"كما شاهدنا فإن العائلة والأصدقاء كما الناس جميعا هم من يرافقون والدين فقدا فلذة كبدهما. العائلة هي مهاجرة وهي لوحدها هنا،فالجالية الكردية في بلجيكا،و المواطنون البلجيكيون أبوا إلا أن يثبتوا للوالدين انهما ليسا لوحدهما في مصابهم الجلل وأنهم جاؤوا لمرافقتهما في دفن فقيدتهما"." سلمى بن خليفة محامية الدفاع -جمعية شبكة المحامين-بروكسل
"الاتحاد الأوروبي ""يُقَدِم اليوم مُساهمته السنوية الأولى للسلطة الفلسطينية للعام 2018. إن مساهمتنا المشتركة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم الجهات المانحة الموثوق بهم والملتزمين لدعم حل الدولتين"" رالف طراف ممثل الاتحاد الأوروبي
"تحالف أسطول الحرية هو واحد من مكونات التحالف هو الذي يدفع للبائع و يسدّد الفاتورة لكن الحملة السويدية لكسر الحصار عن غزة هي واحدة من المنظمات المؤسسة في تحالف أسطول الحرية وهي من أقوى الحملات التضامنية مع غزة ولديها إمكانات بشرية ومادية كبيرة وهي من بين كبرى المجموعات نسبيا. كم" زاهر بيراوري رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، العضو المؤسس لأسطول الحرية
" إيران دخلت في معركة شرسة من أجل السيطرة الإقليمية منذ إنشاء الجمهورية الإسلامية، وقد لعبت أنشطتها دوراً مؤثراً في المسار المختلط والمتغير للعديد من الصراعات، في أعقاب تدخل الولايات المتحدة في كل من أفغانستان والعراق، وبعد الاتفاق النووي لعام 2015، تم إدخال" رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان
"أنا من السويد و سأبحر عبر هذه السفينة،سفينة الحرية،أتمنى اننا سننجح في كسر الحصارولو تسنى لنا ذلك فإننا سنهب السفن إلى سكان غزة. إننا نأمل حقا في بلوغ غزة لكن من الصعوبة بمكان الجزم بمدى وصولنا إلى مبتغانا من عدمه. انا من قسم الإعلام الخاص بالحملة وهذه هي المرة الأولى التي أبحر فيها عبر هذا القارب بالشراعي." ديفينا ليفريني مسؤولة الإعلام لسفن الحرية و بحارة
"لا أحد يريد العودة إلى رعب أهوال الحرب. لكن بالإضافة إلى ذلك فقد سبق وأن أصدرت المحكمة الدستورية حكماً تقول فيه إنه خلال تعاقب الحكومات الثلاث المقبلة لا يستطيع أي رئيس أو برلمان إصدار مراسيم أو تمرير قوانين تتنافى مع الالتزام باتفاقية السلام" خوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا
"كما شاهدنا فإن العائلة والأصدقاء كما الناس جميعا هم من يرافقون والدين فقدا فلذة كبدهما. العائلة هي مهاجرة وهي لوحدها هنا،فالجالية الكردية في بلجيكا،و المواطنون البلجيكيون أبوا إلا أن يثبتوا للوالدين انهما ليسا لوحدهما في مصابهم الجلل وأنهم جاؤوا لمرافقتهما في دفن فقيدتهما"." سلمى بن خليفة محامية الدفاع -جمعية شبكة المحامين-بروكسل
بوتين : موسكو لن تنسحب من سوريا حالياً
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن بلاده لا تخطط حالياً للانسحاب من سوريا، وأضاف أن الجيش سيبقى هناك ما دام ذلك في مصلحة روسيا.
وقال أثناء حواره التلفزيوني السنوي: "لا نخطط حاليا لسحب هذه القوات العسكرية".
وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعي تنفيذ عمليات عسكرية كبرى للجيش الروسي في سوريا، وأن روسيا بإمكانها المغادرة سريعا إذا لزم الأمر .
للمزيد على يورونيوز: