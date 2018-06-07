كتبت صحيفة ريكورد البرتغالية على غلافها الصادر يوم الخميس أن مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو سيرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
رونالدو عازم على ترك ريال مدريد هذا الصيف
رونالدو عازم على ترك ريال مدريد هذا الصيف
وتحت عنوان "قرار لا رجعة فيه" قالت الصحيفة إن رونالدو عقد نيته ترك الفريق بعد فشل جلسة عقدها مع رئيس النادي فلورينتينو بيريز في حضور وكيل اللاعب جورج ميدنيز.
وكان رونالدو (33 عاماً) قد ألمح إلى إمكانية رحيله عن ريال مدريد عقب الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو-أيار الماضي.
وقال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد آنذاك: "لقد كان أمراً عظيماً أن أكون في ريال مدريد. سنتحدث خلال الأيام القليلة القادمة"، مشيراً لمباحثات كانت مقررة مع رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز.
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وطبقاً لريكورد، لم يتوصل الطرفان لحل وسط فيما يتعلق بمطالب رونالدو من أجل البقاء بصفوف النادي، حيث قالت ريكورد إن اللاعب يشعر "بعدم التقدير" الكافي لمجهوداته.
وأضافت الصحيفة أنه وجهة رونالد قد تكون إيطاليا أو فرنسا أو إسبانية حال رحيله عن ريال مدريد.
وفاز أفضل لاعب في العالم بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لبطولتين للدوري الإسباني وثلاث ألقاب لبطولة العالم للأندية منذ انتقاله لصفوف ريال مدريد قادما من مانشستر عام 2009.