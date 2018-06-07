نقلت وكالة (أ ف ب) عن المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية أنها حكمت على 4 أشخاص بالإعدام متهمين بالتجسس لصالح إيران.
السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على 4 أشخاص بتهمة التجسس لمصلحة ايران
السعودية تصدر أحكاما بالإعدام على 4 أشخاص بتهمة التجسس لمصلحة ايران
ونقلت وكالات أخبار رسمية سعودية عن المحكمة أمرها بإعدام الأشخاص الأربعة وأشارت إلى أنهم خططوا لاغتيال شخصيات سعودية.
للمزيد على يورونيوز:
وتتصاعد حدة التوتر بين السعودية وإيران على خلفية الحرب في اليمن حيث تخوض قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، حرباً ضدّ المقاتلين الحوثيين المدعومين من قبل إيران منذ ما يزيد عن عامين كما تدعم هذه القوات الحكومة اليمنية. واتهمت السلطات السعودية إيران بامداد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، وهو ما تنفيه طهران وجماعة الحوثي.
وكانت السعودية قد أعدمت أكثر من مائة شخص في العام الماضي 2017. وحسب البيانات الرسمية فقد أعدمت المملكة العربية السعودية 153 شخصا في العام 2016، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد الصين وإيران.