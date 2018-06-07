خطط اقتصادية سعودية إماراتية تعيد رسم الحلف الدبلوماسي بين البلدين

وضعت السعودية والإمارات الوظائف والاستثمار في قلب تحالفهما الدبلوماسي قائلتين يوم الخميس إنهما ستتعاونان في مجالات شتى من الطاقة والزراعة إلى السياحة والخدمات المالية.

والدولتان يربطهما بالفعل تحالف سياسي وثيق وتتصديان لجهود إيران والإخوان المسلمين لكسب النفوذ في المنطقة. وفي العام الماضي بدأتا مقاطعة لقطر التي تتهمانها بدعم الإرهاب.

وتضمن بيان مشترك أصدرته حكومتا البلدين بعد اجتماع في جدة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان عشرات من الخطوات لمزيد من التكامل بين أكبر اقتصادين عربيين.