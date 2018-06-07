توترات في العراق بعد قرار إعادة فرز الأصوات والصدر يدعو "لضبط النفس" بعد تفجير بغداد

دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر أتباعه يوم الخميس إلى التحلي بالصبر وضبط النفس بعد انفجار أودى بحياة 18 شخصاً في معقله الرئيسي في بغداد بعد ساعات من قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات التي فازت بها كتلته.

وحقق الصدر فوزاً مفاجئاً في الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/ مايو من خلال التعهد بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وقال مكتب الصدر في بيان إنه أمر بتشكيل لجنة حول ملابسات الانفجار الذي وقع في حي مدينة الصدر في بغداد على أن ترفع تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.