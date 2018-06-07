كانت قرية هوتووان التي تقع بجزيرة على الساحل الشرقي للصين موطناً لما لا يقل عن 3000 مواطن حتى عام 2002، إلا أن غياب خدمات كالتعليم وغيرها من أساسيات الحياة دفع معظمهم للهجرة وتركها ورائهم كقرية خاوية على عروشها.
قرية أشباح صينية يعيش فيها 5 أشخاص بعدما كانت تعج بالآلاف
قرية أشباح صينية يعيش فيها 5 أشخاص بعدما كانت تعج بالآلاف
وعاش معظم سكان القرية بمنازل على جوانب المنحدر بالقرية، التي أصبحت الآن مغطاة بفروع الأشجار الطويلة نظراً لهطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة وعدم وجود من يقلمها.
وامتهن معظم سكان القرية مهنتي الزراعة وصيد الأسماك حتى تأثرت الأخيرة بمخالفة قواعد وقوانين الصيد مما كان له أثر سلبي على الثروة السمكية بالمنطقة.
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كذلك عجز المدرسون عن التواجد بمثل هذه المنطقة النائية مما وقف حائلاً أمام وجود تعليم نظامي دائم وهو ما كان فاعلاً حاسماً في هجرة السكان.
اليوم، لم يتبق منهم سوى خمسة أشخاص يعيشون بصحبة كلابهم ويعيشون على زراعة بعض المحاصيل التي يقومون بنقلها إلى البر الرئيسي.
ويتذكر لين فاجين، أحد المقيمين بالقرية حتى يومنا هذا، حينما كانت تعج بالمواطنين والصيادين الذين أتوا من مختلف بقاع الصين.
ويقول فاجين ضاحكاً: "حينما بدأت الناس بالهجرة خاف آخرون وظهر الحديث عن وجود أشباح بالقرية حتى تم تسميتها بقرية الأشباح، ولكن لا يوجد أي أشباح هنا. أعيش هنا منذ زمن بعيد ولم أر أي أشباح بالمكان.