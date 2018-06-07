في خطوة مفاجئة للجالية المسلمة في الولايات المتحدة، أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول مائدة إفطار له في البيت الأبيض، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن تخلى عن إقامة مثل هذه المناسبة السنة الماضية.
ترامب يفاجئ الجالية المسلمة بإقامة مائدة إفطار رمضانية
ترامب يفاجئ الجالية المسلمة بإقامة مائدة إفطار رمضانية
وجاءت الاستضافة هذه السنة في وقت تنظر المحكمة العليا في مسائل قانونية تتعلق بحضر السفر الذي أصدره ترامب، والذي يقول منتقدوه إنه يستهدف بشكل غير عادل دولا مسلمة، وينتظر أن يصدر حكم في هذا الخصوص الشهر الحالي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز إن عدد الحاضرين المتوقع في الإفطار يتراوح بين 30 و40 شخصا، من بينهم أعضاء في الإدارة الامريكية وممثلون دبلوماسيون في واشنطن بمن فيهم سفراء.
وكانت عديد الجمعيات الحقوقية المدنية المسلمة دعت إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية في حديقة محاذية للبيت الأبيض تحت شعار: "لا لإفطار ترامب" مساء الأربعاء. وتقول تلك الجمعيات إن خطابات ترامب المشحونة، ساهمت في زيادة حدة التنمر والتمييز، ضد المسلمين الأمريكيين.
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