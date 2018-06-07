ترامب يستعد للقاء كيم جونغ أون ويتهم أوباما بالتعاون سراً مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه قد يوقع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اتفاقا لإنهاء الحرب الكورية خلال اجتماعهما في سنغافورة في 12 من شهر يونيو/ حزيران الجاري. وإنه يرغب في تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ ذات يوم. وأكد ترامب إن القمة المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة أصبحت جاهزة للانعقاد في الوقت المحدد.

وردا على سؤال للصحفيين لدى استقباله رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في البيت الأبيض قال ترامب "حسنا يمكن ذلك. قد نوقع اتفاقا كما تعرفون قد تكون خطوة أولى... لكن نعم... نبحث ذلك ونتحدث مع شخصيات أخرى كثيرة... هذا على الأرجح الجزء الأيسر، يبقى الأصعب بعد ذلك".