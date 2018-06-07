تركيا تعلق اتفاقها مع اليونان بشأن إعادة المهاجرين الأتراك إليها

نقلت رويترز عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية في تركيا عن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو قوله إن تركيا علقت اتفاقها مع اليونان لإعادة قبول المهاجرين العائدين، وذلك بعد أيام من إطلاق اليونان سراح أربعة جنود أتراك كانوا قد فروا إليها بعد محاولة الانقلاب عام 2016.
وخرج الجنود الأربعة من السجن يوم الاثنين بعد انتهاء أجل أمر بتمديد احتجازهم. ولم يصدر حتى الآن قرار بشأن طلباتهم للجوء.
وقال تشاووش أوغلو "لدينا اتفاق ثنائي لإعادة قبول المهاجرين. علقنا هذا الاتفاق". وأضاف أن اتفاقا منفصلا بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لا يزال قائما.
وأظهرت بيانات من وزارة حماية المواطنين اليونانية إنه تم ترحيل 1209 أجانب من اليونان إلى تركيا في العامين الماضيين بموجب الاتفاق الثنائي الموقع عام 2001. ونقلت الأناضول عن تشاووش أوغلو قوله إنه يعتقد أن حكومة اليونان تريد حل مسألة الجنود لكن القضاة اليونانيين يتعرضون لضغوط من الغرب.
وفر الجنود الثمانية إلى اليونان في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو تموز عام 2016 في تركيا. وطلبت أنقرة تسليمهم واتهمتهم بالتورط في الانقلاب الفاشل. ورفضت محاكم يونانية طلب التسليم ونفى الجنود ارتكاب أي مخالفة وقالوا إنهم يخشون على حياتهم.
وكانت أعلى محكمة إدارية في اليونان رفضت في مايو/ أيار طلبا تقدمت به الحكومة لرفض قرار إداري اتخذته هيئة مختصة باللجوء بمنح أحد الجنود الأتراك حق اللجوء.
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المصدر: رويترز.