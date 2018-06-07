ضبط 10 أطنان من الحشيش على متن سفينة صيد في إيطاليا

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس 7 يونيو / حزيران، إنها ضبطت أكثر من عشرة أطنان من مخدر الحشيش كانت على متن قارب صيد يمكنه قطع مسافات كبيرة في المحيط واعتقلت طاقمه المكون من تسعة أفراد.
وصعدت الشرطة على متن قارب (كويست) الذي يرفع علم هولندا على بعد 210 كيلومترات تقريبا من صقلية بعد مطاردته لأكثر من 40 ساعة في البحر المتوسط.
المزيد من الأخبار على يورونيوز عربي:
الجزائر تحبط تهريب 700 كيلوغرام من المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية
شاهد: موكب جنائزي مهيب لتشييع جثامين ضحايا هجوم لييج
ابن بابلو إسكوبار وأرملته يواجهان تهمة غسيل أموال بالأرجنتين
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن القارب انطلق من مالطا وتم تحميله بالحشيش بعد لقاء مع تجار مخدرات قبالة سواحل المغرب والجزائر. وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن مجرمين في ليبيا أشرفوا على العملية.
وتتراوح قيمة بيع الحشيش الذي ضبطته الشرطة بين 15 و20 مليون يورو (18 و24 مليون دولار).