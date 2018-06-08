مقتل4 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

وقال مسعفون إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين بالرصاص وأصابت 618 فلسطينيا على الأقل اليوم الجمعة عندما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

سقط 4 قتلى فلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل الجمعة 8 حزيران / يونيو.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تحرك لتفريق نحو عشرة آلاف فلسطيني، رشق بعضهم الجنود بالحجارة وأضرموا النار في إطارات السيارات، ولمنع أي اختراق للسياج الحدودي المحصن.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية قتلت 122 فلسطينيا على الأقل في الاحتجاجات على حدود القطاع منذ إطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس آذار التي ترفع مطلب العودة إلى أرض الأجداد التي صارت جزءا من إسرائيل في العام 1948.

وتقول إسرائيل إن من بين القتلى مسلحون استخدموا المدنيين ستارا لشن هجمات بالأسلحة والقنابل ولمحاولات تسلل عبر الحدود.

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وربط منظمو الاحتجاجات مظاهرات اليوم الجمعة بإحياء ذكرى "يوم القدس" السنوي في إيران التي تدعو لتدمير إسرائيل مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة. وأثار قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول غضب الحركة.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إنه ليس هناك دولة تدعى إسرائيل ليكون لها عاصمة تدعى القدس مضيفا أن الاحتجاجات التي تطالب أيضا بنهاية الحصار على القطاع ستستمر.

ووصف إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية المحتجين في غزة على تويتر بأنهم "حمقى مدفوعون بالكراهية".

ولم تتكبد إسرائيل أي خسائر بشرية في مواجهات منذ أكثر من شهرين على الحدود مع القطاع. لكن إسرائيل تقول إنها خسرت مساحات من المزارع والأحراش على جانبها من الحدود بعد أن أضرمت طائرات ورقية فلسطينية تحمل مواد مشتعلة النار فيها.

وقال مسعفون إن قتلى اليوم الجمعة هما رجلان ومراهقا في الخامسة عشرة من عمره وأضافوا أن هناك 120 من بين المصابين كانت إصاباتهم بفعل الرصاص الحي.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن من بين من أصيبوا اليوم الجمعة مصور يعمل لحساب وكالة الأنباء الفرنسية وشاب في الثالثة والعشرين من عمره وضع على أجهزة الإعاشة بعد أن اخترقت شظية وجهه.

وقال عامر أبو خلف وهو طالب إدارة أعمال في العشرين من عمره شارك في الاحتجاجات "نحن لا نطلب القمر" وأضاف أن الاحتجاجات تهدف إلى "كسر الحصار ودفع العالم للاعتراف بحقنا في العودة".

وأثار عدد القتلى الذين سقطوا بفعل الإجراءات الإسرائيلية ضد المحتجين في غزة انتقادات دولية لكن الولايات المتحدة ألقت بالمسؤولية على حركة حماس.