أمل كلوني تُشيد بزوجها النجم علناً في حفل تكريمه في هوليوود

وكانت محامية حقوق الإنسان تتحدث يوم الخميس في حفل تكريم النجم من قبل معهد الفيلم الأمريكي عن مجمل أعماله.

و قالت كلوني إن من الأسهل عليها "مخاطبة هيئة محكمة للدفاع عن محتجزين بدلاً من الحديث على الملأ عن زوجي كما أفعل هذا المساء للمرة الأولى".

وقالت لجمهور ضم الكثير من الأصدقاء وكبار النجوم مثل كيت بلانشيت وجنيفر أنيستون ودايان كيتون وعارضة الأزياء سيندي كرافورد : "التقيت جورج وعمري 35 عاما عندما بدأت أستسلم تماما لفكرة أني سأكون عانساً، ثم التقينا".

وأضافت : "الآن بعد مرور خمس سنوات، فإنه الشخص الذي يحظى بإعجابي الكامل ومن تذيب ابتسامته قلبي في كل مرة".

ورغم أن أمل وجورج كلوني من أشهر الأزواج في هوليوود بعد زواجهما في 2014 وإنجابهما توأمين قبل عام، إلا أنهما نادراً ما يتحدثان عن حياتهما الشخصية.

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وتحدث أصدقاؤه ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والممثلة جوليا روبرتس ومقدم البرامج جيمي كيميل عن خفة ظله وشخصيته الجذابة وكرمه إضافة لعمله لنصرة قضايا بينها المشردون في إقليم دارفور بالسودان وضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في 2010.

وقال أوباما مازحا من خلال مقطع فيديو : "يبدو دوماً في مظهر أفضل مني وينجح في مسألة الشعر الرمادي أكثر مني وربما كان ألطف مني" وأضاف أوباما : "إنه رجل خلوق وصديق صدوق ومواطن صالح وصانع أفلام رائع".

وكلوني (57 عاماً) منتج ومخرج وحصل مرتين على جائزة الأوسكار، وقد وحقق الشهرة في التسعينات من خلال مسلسل (إي.آر) قبل أن يلعب أدوار البطولة في أفلام كوميدية وأخرى مثيرة وفي أعمال سياسية درامية جادة تشمل (أب إن ذي إير) و(سيريان) و(ثري كينجز).

وقال كلوني إنه لم يكن ليصدق أنه "سيحصل على كل شيء" قبل لقائه بأمل ،وأضاف "أحب هذه الصناعة (السينما)".

وختم حديثه قائلاً : "عمتم مساء وحظاً طيباً " وهو عنوان فيلمه عن عالم الصحافة الذي أُنتج في 2005 (جود نايت آند جود لاك).

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