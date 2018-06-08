الطاهي والإعلامي الأميركي أنطوني بوردان يضع حداً لحياته في فرنسا

انطوني بوردان الكاتب والطاهي والاعلامي الحائز على جائزة إيمي، وجد ميتاً في منزله، يوم الجمعة. شبكة سي.أن.أن التي يتعامل معها أكدت الخبر وقالت إن سبب الوفاة هو إقدامه على الانتحار.
بوردان الذي كان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية لتصوير حلقته الجديدة من مسلسل "أجزاء مجهولة" أو"Parts Unknown"، وجده صديقه إيريك ريبيرت جثة هامدة في إحدى غرف الفندق، صباح الجمعة.
بوردان في الحادية والستين من العمر بدأ مسيرته كطاه، واشتهر في العام 2000 مع كتابه "مطبخ سري: مغامرات في فن الطهي"، الذي لاق رواجاً كبيراً. ثم دخل عالم التلفزيون في العام 2013 مع شبكة سي.أن.أن في برنامج يجول فيه حول العالم للتعرف على العادات الغذائية لكل بلد.
في هذه التغريدة التي هي إحدى آخر تغريداته على موقعه تويتر تحدث بوردان عن الجهد الذي يبذل في الإنتاج التلفزيوني. وتشير هذه الكلمات التي نشرت قبل أربعة أيام الى أنه كان موجوداً في هونغ كونغ.