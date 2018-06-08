سيغيب مانويل لانتسيني لاعب وسط الأرجنتين عن كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة
وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على تويتر يوم الجمعة : "أصيب مانويل لانتسيني في مران صباح اليوم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى".
الإصابة تغيب لاعب الأرجنتين لانتسيني عن كأس العالم
سيغيب مانويل لانتسيني لاعب وسط الأرجنتين عن كأس العالم لكرة القدم بعد إصابته في الركبة
وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على تويتر يوم الجمعة : "أصيب مانويل لانتسيني في مران صباح اليوم بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى".
وتنطلق كأس العالم في روسيا الأسبوع القادم وكان من المتوقع أن يكون لاعب وست هام يونايتد البالغ من العمر 25 عاماً أساسياً في تشكيلة المدرب خورخي سامباولي.
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وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.
وشارك لانتسيني، الذي عانى من إصابة متكررة في الركبة في نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في التشكيلة الأساسية في فوز الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل صفر على هايتي في مباراة ودية الشهر الماضي.
ويتدرب المنتخب الأرجنتيني في برشلونة قبل السفر إلى روسيا.
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