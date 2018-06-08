بلغراد: بوتقة انصهار الثقافات

سافا أحد روافد الدانوب. تقع المدينة على مفترق طرق الجذور التجارية منذ العصور القديمة.الآن، بلغراد معروفة بسحرها على زائريها. يمكن للزائرين التعمقُ في الماضي خلال زيارة قلعة بلغراد في حديقة كاليمجدان . أقيمت أولى الجدران المحصنة عند ملتقى سافا والدانوب من قبل شعوب الكلت في القرن الثالث قبل الميلاد. من بعد، غزاها الرومان. في المجموع دمرت قلعة المدينة بالكامل عشرات المرات.

بوابة بين الشرق والغرب، بلغراد بوتقة تنصهر فيها ثقافات متنوعة. عاصمة صربيا ، تعد واحدة من أقدم المدن في أوروبا، يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة. هنا يندمج الماضي والمستقبل في تيار يولد طاقة لا تصدق.

"كاليمجدان هي قلب المدينة. فيها يمكنك السفر عبر التاريخ. هنا الجزء الروماني من الجدار، والجزء الصربي من القرون الوسطى، الآن نحن نسير على الجدار النمساوي المجري "، يقول ميلان دروبنجاك وهو مرشد سياحي رافق مراسلتنا غالينا بولونسكايا للتعرف على المنطقة.

"يجب ألا تحدث أي حرب مرة أخرى في بلغراد"

شهدت بلغراد 115 حربًا خاضتها أمم مختلفة وتمّت تسويتها بالأرض 44 مرة على يد بعض تلك الجيوش. واستخدمت هذه القلعة الحصينة في الحربين العالميتين للدفاع عن المدينة.

"داخل كنيسة روزيكا في قلعة بلغراد، لدينا ثريات مصنوعة من الأسلحة ولها معنى عميق لكي لا تقع الحرب هنا مرة أخرى في بلغراد"، يضيف ميلان دروبنجاك.

"المساحة الفنية اليوغسلافية"

تنظر الحداثة إلى الماضي من الضفة الأخرى من سافا. على الجانب الآخر من النهر، تضيء "بلورة في الملتقى" تسمية يطلقها البعض على متحف الفن المعاصر المعروف، الذي شيد في الستينيات.

بعد 10 سنوات من التجديد ، افتتحت أبوابه بـ "متتاليات: فن يوغوسلافيا وصربيا" من مجموعة المتحف. يشمل هذا المعرض الفترة من بداية القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر، حيث يُعرض فنًا تم إنشاؤه في يوغوسلافيا وصربيا.

"الهدف هو التركيز على أهمية التراث الفني اليوغوسلافي وهذا المزيج بين الثقافة والرموز الفنية الموجودة في ما نسميه الفضاء الفني اليوغسلافي"، يقول ديان سرتينوفيتش، متحف الفن المعاصر.

وكان الرفيق تيتو جزءًا كبيرًا منه. هناك صورة رسمية للرئيس اليوغوسلافي للفنان الصربي دوسان أوتاسيفيتش. مستوحى من فن البوب ​​الأمريكي، صورة فلتت من الرقابة.

"معنى العمل غامض، لا يمكن القول، هل هو تأكيد لعبادة شخصية تيتو في لغة فنية مختلفة أم يمكن العثور على مساحة مثيرة للسخرية، لذا، السؤال لا يزال قائماً حتى اليوم"، يقول ديان سرتينوفيتش، متحف الفن المعاصر.

سكادارليا: رمز لروح بلغراد

اعتاد ضيوف تيتو، رؤساء الدول ورؤساء الوزرا، تناول الطعام في سكادارليا، أحد أجمل شوارع بلغراد. طوله 400 متر، ويشتهر بالمطاعم القديمة والموسيقيين الدؤوبين والماضي البوهيمي. أخبرنا الكاتب الصربي الشهير غوران جوسيتش قصة سكادارليا: "الحي كان غجرياً في أوائل القرن التاسع عشر، ثم أصبح شيئًا فشيئًا حياً بوهيمياً بالنسبة لفناني بلغراد، كهذا الرجل، دجورا جاكسيك إنه رسام وكاتب صربي مشهور عاش في هذا الشارع في هذا البيت".

تم افتتاح مطعم "ثلاث قبعات " في العام 1864، وكان دجورا جاكسيك يقضي الليل هنا مع فنانين وأشهر الكتاب والموسيقيين والممثلين المشهورين من المسرح الوطني الذي يقع في مكان قريب. أصبح سكادارليا رمزاً لروح بلغراد، المدينة التي لديها قوة سحرية لإلهام الناس.

"بلغراد مدينة مليئة بالاختلافات، بعضها تتناقض مع البعض الآخر، لكنها تتعايش، هذه الفروقات الكبيرة هي التي تجعل المدينة على قيد الحياة. هناك نوع من السحر، كل شخص يأتي إلى بلغراد يشعر وكأنه فى بيته"، تقول الممثلة هناء سليموفيتش.

مصدر إلهام للكثير من المهندسين المعماريين، مبنى الجمعية التعاونية لبلغراد الذي شيد في بداية القرن العشرين وفقاً لاسلوب أكاديمي انتقائي احد اول القصور في بلغراد ومن أبرز معالمه. قبل مائة عام كان فيه المصارف والمكاتب والمتاجر الفاخرة.

كان للمهندسين المعماريين مهمة جدية للغاية للتصميم على أساس غير منتظم، يجب أن يظهر المبنى في المقام الأول القوة الهائلة وأمن تعاونية بلغراد كمؤسسة و الأموال المستثمرة في مصرفها "، تقول ألكساندرا سيفيتش وهي مهندسة معمارية.

مستقبل بلغراد يُفتح على نهر سافا

المبنى التعاوني هو المكان الذي يتم فيه عرض مستقبل بلغراد، واجهة بلغراد البحرية من أكبر المشاريع العقارية في أوروبا. ستضم أكبر مركز تسوق في المنطقة، وفنادق فاخرة، ومكاتب، ومساكن سكنية عالمية المستوى، سيصل إجمالي عدد سكانها إلى 14 ألف نسمة يعيشون بجوار نهر سافا. من المقرر الانتهاء من اول منزل سكني هذا الصيف.

"الفكرة الرئيسية لهذا المشروع هي إعادة ربط الناس بالواجهة البحرية، أساسًا لإحياء هذه المنطقة المهملة تمامًا بجوار الواجهة البحرية وجلبهم أقرب ما يمكن إلى الماء "، يقول نيكولا نيديليكوفيتش، مدير عام الواجهة البحرية بلغراد.

الحفلات مستمرة

بلغراد لا تنام أبداً ولديها عرض ترفيهي استثنائي. الزوار، والسكان المحليون، والشباب، وكبار الشخصيات، يجد الجميع هنا مكانًا مثاليًا ومعدًا بشكل خاص لحالته المزاجية.

دي جي Nexie تملك ناد ليلي، نيمانيا تانجزيتش أطلعنا على احدى المناطق الأكثر شعبية في النوادي الليلية، قائلاً: "اننا في سافا مالا، انه الجزء الرئيسي من بلغراد للحياة الليلية، جزء قديم لكن الناس يرتادونه، لذا فهو المكان المثالي للاستمتاع ببلغراد".

"الحياة الليلية في بلغراد خاصة جدا بسبب الناس في بلغراد والصرب لأننا نعيش لنحتفل، فالاحتفالات مستمرة"يقول نيمانيا تانجزيتش.

أمسيات بلغراد على مدار السنة، 7 أيام في الأسبوع، ضيوفها يشعرون وكأنهم في بيتهم.