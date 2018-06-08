قالت الشرطة إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بإصابات شديدة يوم الجمعة عندما اصطدمت حافلة صغيرة تقل مهاجرين من العراق وسوريا بجدار وانقلبت على طريق سريع في شمال اليونان.
حادث حافلة في اليونان يودي بحياة ستة قتلى منهم أطفال ومهربهم
حادث حافلة في اليونان يودي بحياة ستة قتلى منهم أطفال ومهربهم
وقال مسؤول في مستشفى إن ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة وتسعة و12 عاما كانوا ضمن المتوفين. وقالت الشرطة إن شخصا تبين أنه "مهرب" وكان يقود الحافلة قُتل أيضا في الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة "ربما يكون السائق فقد السيطرة على الحافلة. التحقيق مستمر". بينما ذكرت الشرطة أن جنسية السائق لم تتضح بعد، لكن الحافلة التي كانت تقل 16 شخص تحمل لوحة أرقام بولندية.
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وقال تاسوس كاراساوغلو المسؤول في المستشفى الواقع في بلدة كافالا لرويترز إن هناك شخصين في حالة حرجة في العناية المركزة وآخر يعاني من إصابات "خطيرة".
كانت اليونان بوابة لمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في العراق وسوريا في طريقهم إلى أوروبا.
المصدر: رويترز.