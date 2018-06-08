توفيت إنيس زورغيتا شقيقة ملكة هولندا مكسيما في منزلها بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، وكانت زورغيتا البالغة من العمر 33 عاما قد أقدمت على وضع حد لحياتها.
شقيقة ملكة هولندا تقدم على الانتحار في بلدها الأرجنتين
شقيقة ملكة هولندا تقدم على الانتحار في بلدها الأرجنتين
المتحدث باسم الحكومة الهولندية قال إن الاشتباه الأكبر لسبب الوفاة هو الانتحار.
القصر الملكي من جهته قال إن الملكة مكسيما وهي أرجنتينية الأصل، أعربت عن صدمتها وحزنها الشديدين لموت شقيقتها، وقد ألغت الملكة ارتباطاتها ونشاطاتها القريبة، بينها زيارة رسمية إلى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ما يجعل الملك فيليم-ألكسندر يزور دول البلطيق الثلاث بمفرده
ويُعتقد أن الفتاة عانت من الاكتئاب ومشكلات نفسية، وتم نقل جثتها إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، لإجراء فحصوصات طبية.
وعملت شقيقة الملكة في وزارة التنمية الاجتماعية في بلدها الأرجنتين.