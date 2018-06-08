شاهد: طائرات بدون نوافذ.. والشاشات لمشاهدة الأجواء

بعض الناس يخشون النظر من نوافذ الطائرات، والبعض يفكرون في كل رحلة بمدى قدرة النوافذ على الصمود طوال فترة السفر، لذا فقد يكون الحل "طائرة بلا نوافذ"، قد تبدو الفكرة صعبة، لكنها موجودة، وستكون شركة طيران الإمارات من أولى الشركات التي ستقتنيها.

فجناح الدرجة الأولى على متن الخطوط الإماراتية ستختفي منه النوافذ الحقيقية وستتحول إلى افتراضية، أي أنه لن يكون هنالك نوافذ زجاجية بعد الآن، وما سيشاهده الناس هي شاشات تعرض صورا عالية الدقة لمحيط الطائرة، وستستخدم تكنولوجيا الألياف الضوئية لتصوير المحيط الخارجي.