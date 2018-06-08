انتخاب ألمانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا والدومنيكان وإندونيسيا أعضاء بمجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا لعضوية مجلس الأمن لفترة من عامين تبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

وحصلت إندونيسيا على أصوات أكثر من جزر المالديف لتفوز بالمقعد الوحيد الذي جرى التنافس عليه، بينما لم يكن هناك منافس للدول الأربعة المرشحة الأخرى. ويحتاج المرشحون الذين ليس لهم منافس إلى الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات إجمالا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.