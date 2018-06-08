قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة إن المفوضية الأوروبية بصدد إصدار غرامة احتكار قد تصل إلى أكثر من 3 مليار دولار بحق شركة غوغل الأمريكية لخدمات الانترنت.
غوغل تواجه غرامات أوروبية بقيمة 3 مليار دولار بسبب "الاحتكار"
غوغل تواجه غرامات أوروبية بقيمة 3 مليار دولار بسبب "الاحتكار"
وتحقق المفوضية الأوروبية في إمكانية استخدام غوغل لنظام تشغيل الهواتف "أندرويد" المهيمن على أسواق الهواتف الذكية وذلك بغرض إقصاء منافسيها.
وقالت رويترز إنه من المقرر أن تصدر المفوضية قرارها بشأن الغرامة وقيمتها النهائية يوم 9 يوليو-تموز القادم.
وتواجه غوغل، صاحبة محرك البحث رقم واحد بالعالم، قضيتين آخرتين تبحثهما المفوضية بسبب نمو مبيعات الشركة المتزايد مقارنة بمنافسيه.
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وكانت غوغل قد دفعت غرامة قدرها 2.8 مليار دولار العام الماضي بسبب استخدامها لخدمة التسوق الخاصة بها على نحو غير عادل، طبقاً لمصادر رويترز.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى ثناء غوغل عما تعتبره ممارسات ضد التنافسية كاتفاقات الترخيص التي تمنع صناع الهواتف الذكية من الترويج لتطبيقات غير تطبيقات غوغل كتطبيقات البحث والخرائط.
ويقلل محللون من شأن تأثير تلك الغرامات على غوغل بسبب قوتها السوقية المتعاظمة مما يفرض على المنافسين الالتزام بالقواعد التي تفرضها عليهم بشكل غير مباشر من أجل تحقيق مكاسب لكلا الطرفين حتى وإن تفاوتت المكاسب بشكل ملحوظ.