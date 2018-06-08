تجري الاستعدادات بمدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية لاستضافة المنتخب المصري لكرة القدم على قدم وساق.
شاهد: غروزني ترتدي أبهى حللها استقبالا لمنتخب مصر بكأس العالم
شاهد: غروزني ترتدي أبهى حللها استقبالا لمنتخب مصر بكأس العالم
واختار المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، غروزني أن تكون مقراً دائماً لبعثة المنتخب المصري خلال مشاركته بمباريات كأس العالم التي ستبدأ مبارياتها يوم 14 يونيو-حزيران.
وسيقيم أعضاء البعثة بفندق "ذا لوكال" وهو فندق بني خصيصاً لاستضافة كأس العالم ومصمم بالكامل على الطراز العربي الإماراتي، بحسب وصف مديره تاج سلطان.
وقال سلطان: "يمكنكم رؤية أبراج التبريد فوق البناية، وهي التي استخدمها العرب قديماً قبل ظهور الكهرباء المكيفات الهوائية".
وتتزين غرف الفندق بديكورات شرق أوسطية الطابع، كذلك يتواجد بالفندق عاملين يتحدثون اللغات العربية والروسية والإنجليزية.
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وسيتدرب الفريق بملعب "أحمد أرينا" الذي يبعد عن الفندق بمسافة 500 متر، وهو الملعب الذي سُمي تيمناً بالزعيم الشيشاني الراحل أحمد قديروف، والد رئيس الشيشان الحالي رمضان قديروف، الذي قـتل في انفجار عام 2004.
وقال مدير عام الاستاد ماجوميد ماتسوييف إن أرضية الملعب تم تجديدها بالكامل لتتماشى مع مواصفات ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
كذلك تم تجديد وإحلال المرافق الطبية بالملعب لتكون على أهبة الاستعداد لأي طوارئ.
وكان كوبر قد اختار غروزني حيث يعتنق 95% من السكان الدين الإسلامي وتتواجد العديد من المساجد خاصة في ظل وصول المنتخب والتحضير للبطولة خلال شهر رمضان.
وسيفتتح المنتخب المصري أولى مبارياته بكأس العالم أمام منتخب الأوروغواي يوم 15 يونيو-حزيران بمدينة يكاترنبرغ ثم يواجه المضيف الروسي بسان بطرسبرغ قبل ختام مباريات الجولة الأولى ضد السعودية في فولغوغراد يوم 26 يونيو-حزيران على أن يعود إلى غروزني بعد كل مباراة له بالبطولة.