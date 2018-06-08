فوز خجول للمنتخب الألماني في مباراة ودية جمعته بالسعودية

أخفق المنتخب الالماني بطل العالم في الظهور بشكل جيد خلال فوز صعب (2 - 1) على ضيفه السعودي في مباراة ودية في مدينة ليفركوزن اليوم الجمعة، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكان هذا الانتصار الأول لألمانيا في ست مباريات لكن الفريق، الذي سيغادر إلى روسيا خلال أربعة أيام، سيطر عليه الخوف من أي إصابة في اللحظات الأخيرة بينما ظهر المنتخب السعودي بشكل جيد في اخر مبارياته الودية قبل مواجهة روسيا في افتتاح كأس العالم يوم الخميس المقبل.

وقال يواخيم لوف مدرب ألمانيا "ليس لدي أي قلق بعد المباراة. سيتحسن الأداء وبمجرد بداية البطولة سنصبح على اتم الاستعداد". وأضاف "خففنا الضغط في الشوط الثاني ونحتاج للتطور أكثر في الجانب الدفاعي وعدم ترك مساحات للمنافس. أهدرنا العديد من الفرص وسمحنا للعديد من الفرص أيضا".

#نجم_المباراة..

عبدالله المعيوف يقدم مباراة استثنائية أمام المنتخب الألماني والمنتخب السعودي يضيع فرصة معادلة النتيجة في الثواني الأخيرة من المباراة#السعودية_ألمانيا pic.twitter.com/92SrZQ1KnV — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) June 8, 2018

وبدأ الحارس مانويل نوير في التشكيلة الأساسية لألمانيا للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه عن الملاعب تسعة أشهر للإصابة وكذلك عاد جيروم بواتنغ أيضا من إصابة عضلية لتكتمل تشكيلة ألمانيا بشكل أقرب للفريق الذي سيخوض البطولة.

وغاب مسعود أوزيل عن المباراة، حيث يتعافى من كدمة بسيطة في ركبته، لكن الفريق تقدم بعد ثماني دقائق من البداية بهدف تيمو فيرنر بعد تمريرة عرضية من ماركو ريوس تابعها فيرنر من مدى قريب في العارضة قبل أن تسقط الكرة في مرمى عبد الله المعيوف حارس السعودية.

وفشل الفريق في الحفاظ على ايقاعه وعانى الدفاع من غياب التركيز فيما أظهر المنتخب السعودي لمحات من السرعة والمهارة ووضع قلب الدفاع ماتس هوملز تحت ضغط في الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أرسل فيرنر تمريرة عرضية ارتطمت في عمر هوساوي مدافع السعودية وسكنت شباك زميله المعيوف.

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سجل تيسير الجسارالسعودي هدفه الأول بعد أن نفذ زميله محمد السهلاوي ركلة جزاء صدها مارك - أندريه تير ستيغن الألماني.

وقبل الهدف أهدر أصحاب الأرض عدة فرص وارتطمت الكرة في إطار المرمى مرتين وكاد الفريق أن يزيد من أهدافه لولا تألق المعيوف. وأضاف لوف "ربما نفتقد بعض القوة بعد معسكر تدريبي استمر لأسبوعين لكن سنستعيد نشاطنا وقوتنا الأسبوع المقبل".

وزادت الفعالية السعودية في الشوط الثاني وأهدر البديل محمد السهلاوي فرصة بتسديدة من وسط الملعب عندما قطع الكرة ولمح الحارس البديل مارك - أندريه تير شتيغن متقدما من مرماه لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى.

وقلص تيسير الجاسم الفارق عندما سقط داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع سامي خضيرة لينفذ السهلاوي ركلة جزاء تصدى لها تير شتيجن حارس برشلونة. لكن الجاسم تابعها في المرمى قبل النهاية بخمس دقائق، بينما واصلت جماهير ألمانيا صحيات الاستهجان ضد البديل إيلكاي غوندوغان للمرة الثانية على التوالي.

وتشعر الجماهير بالغضب من غوندوغان بسبب ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي مخاطبا اياه بكلمة "رئيسي".

وتنافس ألمانيا، بطلة العالم لعام 2014 الذي أقيم في البرازيل، ضمن المجموعة السادسة إلى جوار السويد وكوريا الجنوبية والمكسيك بينما تلعب السعودية ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا ومصر وأوروجواي.

وخسرت السعودية، التي تخوض كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006، (3- صفر) أمام بيرو يوم الأحد الماضي و(2 - 1) أمام إيطاليا أواخر الشهر الماضي.

المصدر: رويترز.