افتتح العاهل المغربي محمد السادس في مدينة طنجة شمال المملكة مركزاً لتأهيل المدمنين، يعد الثاني من نوعه الذي ترعاه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في المدينة، وتصل تكلفته إلى خمسة ملايين درهم مغربي.
العاهل المغربي يدشن مركزا لطب الإدمان بطنجة
العاهل المغربي يدشن مركزا لطب الإدمان بطنجة
يعد المركز الذي بدأت أعمال إنشائه في أيلول/ سبتمبر من العام 2015 ، جزءً من البرنامج الوطني لمكافحة الإدمان، وهو برنامج تم تبنيه وتطبيقه في المغرب منذ العام 2010 من قبل مؤسسة محمد الخامس بالشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
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وكما مشاريع المؤسسة في مدن مغربية عدة، سيقوم هذا المركز بتقديم خدمات التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمدمنين، وتعزيز المشاركة الفعالة للأسر في أعمال الوقاية، وتشجيع جهود المجتمع المدني والإدارات الاجتماعية للتصدي لقضايا الإدمان وتعزيز إعادة دمج المدمنين في المجتمع.
المركز الذي بني على مساحة 1000 متر مربع، يضم أقساماً متنوعة من بينها مركز طبي وقاعة للنشاطات الفنية وقاعة رياضية.