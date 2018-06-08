الخارجية اللبنانية تجمد طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

قررت الخارجية اللبنانية تجميد طلبات الإقامة المقدمة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في بلادها على خلفية أزمة النازحيين السوريين.

وقال مكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيان صدر الجمعة إن باسيل هو من أصدر تعليمات بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وجاء في البيان: "أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى".

باسيل يحذر ثم ينفذ

ذكرباسيل سابقا أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتبارا من الجمعة. لكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات، ويبدو أن قرار تجميد إقامات موظفي المفوضية هو أول هذه الإجراءات.