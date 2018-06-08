رجل يطلق النار على آخر دون سبب أثناء مشاهدتهما لانفجار بركان هاواي

يواجه الأمريكي جون هابارد تهم التهور والتهديد وحيازة السلاح بعدما قام بإطلاق النار على رجل آخر في الطريق العام بمنطقة بونا بولاية هاواي الأمريكية أثناء انفجار بركان كيلاويا الذي دمر حوالي 600 منزل بالمنطقة المنكوبة.
والتقطت سيدة تدعى باتي جونز كانت بموقع الحدث يوم 29 مايو-أيار فيديو يُظهر هابارد أثناء توقيفه لرجل اعتقد أنه ليس من سكان المنطقة، وقام بإشهار السلاح بوجهه مطالباً إياه بمغادرة المكان.
وحين رد الرجل بأنه من سكان المنطقة قام هابارد بإطلاق النار مرتين صوب وجهه حيث كان يقف على بعد ما لا يزيد عن متر منه.
وقالت جونز إنها تعتقد بأن هابارد كان من ضمن السكان الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرائق الناتجة عن تطاير حمم اللافا البركانية.
وأضافت: "اعتقدت أنه يقف لمشاهدة الحمم البركانية شأنه شأن الكثير من الناس بالمكان. لم يكن بإمكاني فعل شيئاً حين أخرج مسدسه. لم أتوقع السلوك الذي قام به".
وأعرب ميتش روث النائب العام بمنطقة بونا عن تفهمه لما يمر به السكان من صعوبات وتشريد وخسائر جراء انتشار الحمم البركانية، إلا أن ذلك لم يمنع توجيه الاتهام الرسمي لهابارد.
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