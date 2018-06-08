استثنى نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي اسمه واسم أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة اللاعبين الذين يتوقع تألقهم خلال كأس العالم المقبلة في روسيا.
تعرف على ترشيحات ليونيل ميسي لنجوم كأس العالم في روسيا
تعرف على ترشيحات ليونيل ميسي لنجوم كأس العالم في روسيا
وفي حديث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قال ميسي إن البرازيليين نيمار وباولو كوتينيو والثنائي الإسباني المكون من دافيد سيلفا وأندريس إنييستا، بالإضافة لإيدين هازار وكيفين دي بروينه من منتخب بلجيكا والفرنسيين كيليان مبابي وأنطوان غريزمان سيتألقون خلال النهائيات.
وعلى الرغم من حصول ميسي وغريمه لاعب ريال مدريد رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم لعشر مرات (خمس لكل منهما)، إلا انه لم يرشح أي منهما للسطوع بالمونديال.
وعلى عكس رونالدو الذي قاد منتخب البرتغال الأضعف نسبياً للفوز ببطولة أمم أوروبا الماضية في العام 2016 بفرنسا، لم يفز ميسي بألقاب كبري بصحبه المنتخب الأرجنتيني الأول بعد أن توج ببطولة العالم للشباب في العام 2005.
وخسرت الأرجنتين نهائي بطولة كأس العالم الماضية بمشاركة ميسي ضد المنتخب الألماني بنتيجة 1-0، كذلك خسرت نهائي كأس أمريكا الجنوبية لصالح تشيلي في العام 2017 في مباراة أضاع فيها ميسي ركلة الترجيح الأخيرة بعد تعادل الفريقين بدون أهداف.
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