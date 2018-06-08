صلاح سيكون جاهزاً لمباراة مصر أمام روسيا

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلاً عن وكيل اللاعب محمد صلاح قوله إن الجناح المصري سيكون جاهزاً للمشاركة بمباراة المنتخب المصري الثانية بكأس العالم أمام منتخب روسيا يوم 19 يونيو-حزيران الجاري.
وكان صلاح قد أصيب في كتفه خلال لقاء ناديه ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو-أيار الماضي وهي الإصابة التي خشي الكثيرون من أن تمنعه من المشاركة بأول تواجد مصري في كأس العالم منذ 28 عاماً.
إلا أن تقارير طبية لاحقة أشارت إلى عدم وجود خلع بكتف صلاح وأنه على طريق الشفاء من الإصابة للحاق بالبطولة.
وقدم صلاح موسماً استثنائياً بصحبة ليفربول حيث سجل 44 هدفاً في 53 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات المحلية والقارية.
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وانتقل صلاح إلى ليفربول من نادي إى إس روما الإيطالي الصيف الماضي وتألق في الدوري الإنجليزي حتى فاز بلقب الهداف برصيد 32 هدفاً بالإضافة إلى حصده لثلاث جوائز لأفضل لاعب بالمسابقة.